Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Şenkul, şunları ifade etti:



Gün içerisinde yönlendirme tabelaları üzerindeki örtüler açılacak.



Hem harita hem de Google map linki ile yolun güzergahını bilmeyenler için duyuracağız.



Bu noktada 2 önemli konuya herkesin dikkatini çekmek istiyoruz:



1- Kamyon, Beton mikseri, Otobüs gibi taşıtların bu yolu kullanması yasak olmakla birlikte caddenin iki giriş yönünde de yüksek araçların geçişini engelleyecek bariyerler olacaktır.(Foto)



2- Boğaz Yolu caddesi kentin trafiğinden kısa yoldan kurtulmak için iyi bir seçenek olmakla beraber kesinlikle HIZ yapılacak bir yol DEĞİLDİR.

Doğu başlangıç noktası evlerin içinden geçerken batı bitiş noktasına gelirken de tehlikeli virajlar bulunmaktadır.



Bu uyarılarımız dikkate alınırsa hız yapmadan da Ozanköy çemberinden 5 dakika içinde Ciklos’a veya Dr.Fazıl Küçük çemberine çıkabileceğinizi müjdelemek istiyoruz.