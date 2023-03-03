Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan abonelerin elektriğinin Pazartesi günü (6 Mart 2023) kesileceğini açıkladı.

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KIB-TEK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “KIB-TEK, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerimizin elektrik enerjileri 6 Mart 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz” denildi.