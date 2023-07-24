BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 136,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,17 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade belirterek, bugün ABD, Japonya ve Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altında gelmesinin de resesyon endişelerini tetikleyebileceğini kaydetti.