Borsada devre kesici uygulandı. 

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını ifade etti.

Borsa İstanbul 'da işlemler saat 18.01'de kapanış seansı ile yeniden başlayacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 5 düşüşle 4 bin 754 puana kadar gerileyince devre kesici uygulamasına gidildi.

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