Mutlu bir evlilik için hem kadınların hem de erkeklerin büyük sorumluluk sahibi ve saygılı olmaları gerekiyor. Sevgililik sürecinde aranızdaki aşk birçok sorunun görmezden gelinmesini sağlarken evlilikte yaşanan bazı problemler sevgiyle aşılamayabiliyor. Giderek artan boşanmalar bekarların gözlerini korkutuyor. Bir boşanma avukatı evlilik aşamasındaki herkesi uyararak evlenmeden önce sormanız gereken soruları paylaştı.

EVLENMEDEN ÖNCE SORULMASI GEREKEN SORULAR

1-PARA İLE İLİŞKİN NEDİR?

Avukata göre, paraya karşı tutumlardaki farklılıklar, düşük finansal farkındalık ve muhtemelen gizli borçlar genellikle boşanmaya yol açar. Bu nedenle, ona göre, hayatımızı birisiyle ilişkilendirmeden önce bu konuyu olabildiğince ayrıntılı olarak keşfetmeye değer. Üstelik ona göre karşı taraftan özel olarak kredi raporu istemek de o kadar uzak bir fikir değil . Bu, harcama alışkanlıklarınızın neler olduğunu, kredi kartınız olup olmadığını (varsa ne kadar) ve birikmiş borcunuz olup olmadığını ortaya çıkarabilir.

2-ÇOCUĞUN OLSUN İSTER MİSİN?

İnsanlar genellikle iki şey için her şeyi yapmaya isteklidirler: çocuk sahibi olmak ya da çocuk sahibi olmamak. Çiftlerin bu konuda ortak paydada olması önemli bir noktadır, Çünkü herhangi bir anlaşma olmazsa, birinin kendi fikirlerinden vazgeçmesi gerekir ki bu da günlük hayatı önemli ölçüde zehirleyebilir. Ama önemli olan sadece çocuklu ya da çocuksuz ortak bir gelecek hayal edip etmediğimiz değil, ne zaman anne-baba olmak istediğimiz, bu döneme nasıl hazırlandığımız, doğal yolla (yapay) çocuk sahibi olmayı başaramazsak ne gibi çözümler düşünülebileceğidir. tohumlama, evlat edinme vb.).

Rickert , kocanın karısını kısır olduğu ortaya çıktığı için terk ettiği birçok boşanmaya eşlik etti. Ve çocuk sahibi olmayı başarırsanız, bunun ömür boyu sürecek bir sorumluluk ve aynı zamanda bir ekip çalışması olduğunu unutmayın, bu nedenle ebeveynler olarak hangi ilkeleri takip etmek istediğimizi, çocuk yetiştirmeyi nasıl düşündüğümüzü ve nasıl yapacağımızı düğünden önce tartışmak önemlidir.

3-NE TÜR EV İŞLERİ YAPMAKTAN HOŞLANIRSIN?

Kim yemek yapacak? Kim evi temizleyecek? Alışverişi kim yapacak? Bu günlük görevler, ilk iki soruyla karşılaştırıldığında daha az önemli görünüyor, yine de muhtemelen hepimiz , roller bölünmediğinde veya taraflar ev işlerine eşit şekilde dahil olmadığında ne kadar çatışma ve gereksiz gerilime yol açabileceğine dair deneyime sahibiz. Görünmez iş de iştir, bu nedenle günlük hayatın sorunsuz ilerlemesi için çerçevesini dikkatlice belirlemeye değer. Ne yazık ki, karşı tarafın dağınık, bakımsız evinden daha yaşanabilir yaşam koşulları sağlayabilecek birinin kollarına kaçması da alışılmadık bir durum değil.

4-CİNSEL İSTEKLERİN NEDİR?

Seks çoğu ilişkide kilit bir faktördür, bu nedenle diğer kişinin ihtiyaçlarının ne olduğunu, ne sıklıkta birlikte olmaları gerektiğini, onları neyin heyecanlandırdığını, yatakta neleri sevdiklerini bilmek önemlidir... İki kişinin temelde uyumlu olmasına rağmen cinsel olarak uyumlu olmamasından daha kötü bir şey yoktur, çünkü bu er ya da geç ilişkinin sona ermesiyle veya cinsel arzuları tatmin edebilen üçüncü bir kişiye göz kırpmayla sonuçlanacaktır.

5-SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI SENİN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?

İlk başta aklınıza bile gelmeyebilir, ancak spora ve sağlıklı beslenmeye ve yaşam tarzına yönelik tutum da bir ilişkide önemli bir faktördür. Ne de olsa, örneğin, temelde fast food'u hor görmüyorsak ve neredeyse hiç spor yapmıyorsak, ancak partnerimiz takıntılı bir triatlet ve hatta vegan ise, o zaman bu kesinlikle uzun vadede işe yaramayacaktır. Ayrıca kendimize ve sağlığımıza (veya eksikliğine) dikkat etmek sadece bizi değil, partnerimizi de etkiler. Ve kalbimizde en sevdiğimiz kişiyle olabildiğince çok kaliteli zaman geçirmek istediğimiz tartışılmaz bir gerçektir, bu nedenle bu kişisel bakım biçimi ilişkinin geleceğini de etkiler.