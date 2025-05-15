HP’den yapılan yazılı açıklamada, yaralanan, korkan, ciddi şekilde etkilenen ve perişan olan çocuklar olduğu, ailelerin de aynı şekilde etkilendiği kaydedilerek, çocukların, otobüslerle ilgili bu sorunu ilk kez yaşamadıklarını, araçların sürekli arıza yaptığını dile getirdiklerine vurgu yapıldı.

HP açıklamasında, buna rağmen neden bugüne dek hiçbir önlem alınmadığı ve neden denetimlerin yapılmadığı sorgulanarak, araçların düzenli olarak denetlenmesinin şart olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Bu kazanın, daha doğrusu ihmalkârlığın ve sorumsuzluğun hesabını kim verecek? Yaşananlara mantıklı bir açıklama getirebilecek biri var mı? Can kaybı olsaydı, kim hangi sözle bu ihmali örtbas edebilecekti? Bu ülkede bizim geleceğimiz olan çocukların canı gerçekten bu kadar mı değersiz? Önlem alınması için ille de böyle faciaların yaşanması mı gerekiyor?

Nerede bu ülkenin hükümeti, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı? Nerede önlem alması, denetim yapması gereken yetkililer? Yine herkes suspus. Bugün de çocukların okuduğu okulları, yaşadıkları eksiklikleri, nasıl şartlar altında eğitim aldıklarını bilmeyenler, göz boyamak adına hastane ziyaretleri yaptı. Şaşırdık mı? Hayır.

Devlet, çocuklara okullarda birtakım şartları yerine getirmeleri için kurallar koyarken, kendisi onlara güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamakla ilgili sorumluluklarını yerine getiriyor mu? Bugün, başta çocukların, ardından ailelerin yaşadığı mağduriyetin, korkunun ve travmaların hesabını kim verecek?

Eğer bu çocuklar daha okullarına veya evlerine taşınırken bile güvende değilse, aileler çocuklarının sağlıklı koşullarda eğitim aldığına nasıl inanabilir ya da güvenebilir?”