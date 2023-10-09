ABD ham petrolün varil fiyatı savaş riskinin piyasalara yeniden dönüşü ile 86 doları aştı.

Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 4 yükselişle 87,95 dolardan alıcı buluyor. Brent ve ABD ham petrolü, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan küresel büyümenin petrol talebi görünümüne olumsuz etkisi sebebiyle geçtiğimiz hafta 10 dolar civarında kayıplar yaşamıştı.

Citigroup Inc. analistleri Ed Morse ve Eric Lee’ye göre İsrail-Hamas savaşı Suudi Arabistan’ın günlük 1 milyon varil petrol kesintisi daha yapacağı beklentilerini azalttı.

Analistler yayımladıkları notta İsrail’in İran’a saldırı ihtimaline bağlı risklerin ise arttığını belirtti.

ABD ham petrolünde çeşitli vadelerdeki fiyat farkının arz-talep dengesinde pek değişim olmadığını gösterdiğini belirten ING Groep Emtia Stratejisti Warren Patterson “Yine de durumun nasıl evrileceğine yönelik belirsizlik fiyatları destekleyecektir” değerlendirmesini yaptı.

Saldırılar sonrası Orta Doğu Borsaları da değer kaybetti. İsrail’in gösterge TA-35 endeksi yüzde 6,4 ile son üç yılın en büyük kaybını yaşadı. Suudi Arabistan’ın Tadawul Tüm Hisseler Endeksi yüzde 1,6, Mısır’ın EGX30 endeksi yüzde 2,6 geriledi.