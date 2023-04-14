Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 86,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, arz daralması endişeleri ve dolardaki değer kaybı etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin ek üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda arz daralması endişeleri güçlü kalarak fiyatlara yukarı yönlü desteğini sürdürüyor.

OPEC+ grubu üyesi ülkelerden Rusya'nın daha önce günlük 500 bin varil olarak açıkladığı üretim kesintisini 700 bin varile yükselttiğine ilişkin haber akışı da arz endişelerini güçlendiriyor.

Ayrıca, dolar endeksi de düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine indi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını ve fiyatların yükselmesini destekliyor.

Öte yandan, ABD'de ekonomisine ilişkin resesyon ve petrol talebi endişeleri ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkilileri yıl sonunda hafif resesyon tahmin ederken, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın petrol talebindeki toparlanmayı sınırlayacağı endişeleri piyasalarda zemin kazanıyor.

Piyasalar, Uluslararası Enerji Ajansının bugün yayınlanacak aylık petrol piyasası raporuna odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 86,60 ile 86,94 dolar aralığının direnç, 86,20 ile 85,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.