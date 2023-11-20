Cuma günü 80,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 81,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,82 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları, arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla yukarı yönlü hareketlendi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu 26 Kasım'da piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikasını gözden geçirmek üzere Viyana'da bir araya gelecek.

Grubun söz konusu toplantıda, fiyatları istenilen seviyede tutmak için ek bir üretim kesintisine gidebileceğine ilişkin haber akışı, piyasalarda arz endişelerine yol açıyor.

Uzmanlar ise toplantının en önemli konusunun Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisi olacağını ifade ediyor.