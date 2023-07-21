Dün 80,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 80,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası ülkede teşviklerin artırılacağı beklentisi ve ABD'de talebin artması etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki ekonomik büyümenin beklenen seviyede olmaması nedeniyle hükümetin ekonomiyi teşviklerle canlandırmaya çalışacağı öngörüleri, petrol fiyatlarını arttırdı. Hafta ortasında, Çin hükümeti 10 sektörde büyümeyi desteklemek için plan yapacağını ve özel firmalara desteği artıracağını açıklamıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 700 bin varil azalarak 457 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisinin stoklarındaki düşüş petrol talebinin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,15 düşüşle 100,445 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, petrol piyasaları küresel arz daralmasına odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla 2023'ün ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,41 ile 80,47 dolar aralığının direnç, 80,17 ile 80,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.