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Fiyatlardaki düşüşte, artan faiz oranları, küresel ekonomi ve yakıt talebi görünümüne ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 80,50 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 80,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,89 dolardan alıcı buldu.

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