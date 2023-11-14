Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel talebin artacağına yönelik olumlu veri paylaşımı sonrası fiyatlar yükselişe geçti.

OPEC, ekim ayına ilişkin raporunda bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,5 milyon varil artması ve 102,1 milyon varil olması bekleniyor.

Gelecek yıl ise dünyanın en büyük petrol ithalatçı ülkesi Çin'de ekonomik toparlanma sürecinin olumlu yönde ilerlemesinin petrol tüketimini de desteklemesi bekleniyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artışla yaklaşık 104,3 milyon varil olması bekleniyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin yapacakları konuşmaların bankanın gelecek süreçte atacağı adımlara yönelik ipucu vereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü, yarın ABD'deki ham petrol stokları verisini açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 82,95 ile 83,00 dolar aralığının direnç, 82,56 ile 82,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.