Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 81,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün düşüşe geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de bugün JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankaların açıklayacağı 2. çeyrek finansal sonuçları öncesinde petrol fiyatları kısmen düşüş gösterdi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki yükselişi de petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi. ABD dolar endeksi saat 10.05'te yüzde 0,13 artarak 99,590 oldu. Güçlü doların, döviz kullanan ülkeler için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Öte yandan, dün petrol fiyatları dünyada arz ve talep dengesinin bozulacağı ve üretimin düşük seviyelerde olacağı endişeleriyle Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dün Brent petrol 81,75 dolar, WTI ise 77,33 dolar seviyesine kadar çıktı. Fiyatların rekor seviyelere ulaşmasında, dün Libya ve Nijerya'da petrol arzında aksamalar yaşanması etkili oldu.

Dün Libya'da birçok petrol sahası protestolar sonrası kapatılırken, Shell boru hattı sızıntısı nedeniyle Nijerya'nın Forcados terminalindeki ham petrol yüklemesini askıya aldı. Son gelişmeler ve geçen hafta Suudi Arabistan ve Rusya'nın da üretimlerinde kesintiye gideceklerini açıklamaları, gelecek aylarda petrol piyasalarında üretimin daha sıkı olacağına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,65 ile 81,77 dolar aralığının direnç, 80,39 ile 80,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.