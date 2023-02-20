Cuma günü 84,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 83,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, Çin'de ekonomik aktivitenin artmasıyla ülkede petrol talebinin toparlanacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı, geçen ay Kovid-19'a ilişkin katı politikasını sonlandırma kararı almıştı. Ülkede uluslararası seyahat yasağının da kalkmasıyla ekonomik toparlanmanın hızlanacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, Çin'de ulaşımda yakıt talebinin artması ve yeni rafinerilerin devreye girmesiyle ülkenin petrol ithalatının 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Küresel piyasalarda petrol arzında düşüş yaşanacağına yönelik veriler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve büyük petrol üretici diğer ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, 2023'ün sonuna kadar petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. Rusya'nın ise Mart ayında petrol üretimini günde 500 bin varil düşürmesi bekleniyor.

Piyasalar bu hafta ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı ticari ham petrol stokları verisine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 83,84 ile 84,20 dolar aralığının direnç, 83,48 ile 83,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.