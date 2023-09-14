Dün 92,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 92,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,14 dolardan alıcı buldu.

Yılın en yüksek seviyesinde seyreden petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi sürüyor. Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü arz kesintisi kararını yıl sonuna kadar uygulamaya devam edeceğini açıklaması fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı, bu hafta yayımlanan aylık raporlarında, yılın geri kalanında küresel arzda oluşacak daralmanın etkisiyle fiyatların daha da yükseleceği beklentisini paylaştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve Çin'de ekonomik yavaşlamanın talebi de düşüreceği endişesi fiyatların yükselişini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,56 ile 92,64 dolar aralığının direnç, 92,26 ile 92,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.