Dün 94,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 93,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,13 dolardan alıcı buldu.