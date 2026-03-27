Dün 102,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,89 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 101,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin iyi gittiği ve ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırıların 10 gün süreyle askıya alınacağına ilişkin açıklamalarının da etkisiyle dalgalı seyrediyor.

Hafta başından bu yana Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar bölgede gerilimin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Trump dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamaya devam edecek olması petrol arzına yönelik korkuları körükledi.

Bu çerçevede enerji arzına ilişkin kırılganlığın sürmesi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü risk priminin korunmasına neden oldu. Söz konusu gelişmeler küresel enflasyon risklerinin şiddetlenebileceği ihtimalini oluşturdu.

Uzmanlara göre, söylem ve politika sinyallerinin birlikte kullanılmasıyla petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik girişimlerin etkisi sınırlı kalıyor.

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in de yükselen enerji fiyatlarına yönelik önlemleri anlatacağını belirterek, "Henüz süreç tamamlanmadı, bu yüzden belki fiyatlar biraz daha yükselebilir. Ancak eskiden bulunduğu seviyeye ve muhtemelen daha da altına geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığının, Orta Doğu'ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD, İran ile görüşmeler devam ederken bir yandan da Orta Doğu'ya asker göndermeye yönelik planlar yapıyor.

Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın görüşmeler sürerken Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 102,57 doların direnç, 100,65 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.