Dün 94,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 94,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına dair verilerin ve küresel arz daralması endişelerinin etkisiyle yeniden yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar petrol üretimlerinde kesintiye gitmeleri, gelecek aylarda piyasalarda arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisini artırarak fiyatlardaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Petrolde "Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı" endişeleri

Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişelerini destekleyici bir veri de ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (IEA) geldi. IEA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik verilerin ülkede talebin artacağı beklentisini güçlendirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Ülkede yarın bir haftalık sonbahar festivali tatili başlayacak. Tatilin etkisiyle yolculuk yapanların sayısında ve yakıt talebinde artış olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,07 ile 95,14 dolar aralığının direnç, 94,79 ile 94,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.