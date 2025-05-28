Sergide, merhum Hakan Çakmak’ın programlarında yer verdiği sanatçıların eserleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törende konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Hakan Çakmak'ın yaptığı programlardan feyz alarak, sanatçıların bağışladığı eserlerle çok güzel bir sanat koridoru oluşturulduğunu dile getirdi.

Özkurt, “BRT, hep biraz eksiktir. Hakan'dan sonra sanat programları hep eksik kaldı. Yeri hiç doldurulamadı” dedi.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müze Küratörü Ayhatun Ateşin ise müze koridorlarının yalnızca geçiş alanı değil, hafızayla, estetikle ve düşünceyle buluşan, sanatla derinleşen yollar olduğunu dile getirdi.

Sanat Güncesi’nin Hakanı Çakmak’ın başlattığı bir hayalin devamı olduğunu kaydederek, “Çakmak’ın programlarında yer verdiği sanatçılarla yaptığı ropörtajlar, bugün sergiye dönüşen yolculuğun temelini oluşturdu” dedi.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel de Hakan Çakmak’ın yaktığı kıvılcımın bugün 75 sanatçının katkısıyla kalıcı bir ışığa dönüştüğünü vurgulayarak, “Her eser ben buradayım diyen bir çağrıdır. Bu haykırış yalnızca bir koridorda kalmayacak; ülkenin geneline ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Tokel, “Sanat unutturmaz. Sanat yoksa toplum hatırlayamaz. Toplum unutursa, yok olur. Bu yüzden biz unutmayı reddetmeliyiz. BRTK bu toprağın sesidir. Hafızasıdır, vijdanıdır. Görevi tıpkı sanat gibi geleceğe not düşmektir. Biz bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da birlikte çalışma fırsatı bulduğu Hakan Çakmak’ın Kıbrıs kültürünü ve sanatını yaşattığını dile getirdi.

Tatar, "Çok erken yaşta hayatını kaybeden Hakan Çakmak yaşasaydı, çok şey üretecekti ve sanatımızın zenginleşmesine katkı koyacaktı” dedi.

Konuşmaların ardından sergide eserleri yer alan 75 sanatçıya eser kabul belgeleri verdi.