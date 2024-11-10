Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında, Aydınlı, BTHK ile TBD arasında imzalanan iş birliği protokolü sayesinde değerli projelerin hayata geçtiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü’nün konuşmasıyla başlayan etkinlik açılış törenine; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Kanlıgöz ve TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de katılarak birer konuşma yaptı.

Konuşmasına, Kırgızistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında bulunduğu için etkinliğe katılamayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın selamlarını ve başarı dileklerini ileterek başlayan Aydınlı, etkinliğin kamu, özel sektör ve üniversitelerden bilişim alanındaki uzman ve yöneticileri bir araya getirerek ortak hedeflerde buluşmalarını sağlayan eşsiz bir platform olduğunu ve kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Aydınlı, TBD Kamu-BİB’27 ve BİMY’31 Bütünleşik Etkinliği’nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi dijital dönüşüm sürecinde ilerleyen toplumlar için geleceği şekillendiren fikirlerin filizlendiği bir ortam sunmanın yanında, dijital dönüşümde ortak akıl ve iş birliği oluşturmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu kaydetti.

– Bilişim ve toplumsal dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz”

“TBD Kamu-BİB’in bugüne dek üstlendiği ve sürdürdüğü misyonun farkındayız; kamuda bilişim politikalarının gelişmesine rehberlik ederek, ülkemizin dijitalleşme sürecine katkı sunan projelere öncülük etmektedir. Bu çabalar, bilhassa bilgi işlem birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması, sorunlara ortak çözümler bulunması ve bilişim sektöründe mesleki dayanışmanın geliştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.” diyen Aydınlı, KKTC’de de bilişim alanındaki yenilikleri benimseyerek toplumsal dönüşüme katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Aydınlı, etkinliğin, KKTC’de kamu hizmetlerinde verimliliği artıracak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine ilham vereceğine güçlü bir şekilde inandığının altını çizdi.

– “En önemli proje: Ufuk 2023 Bilişim Adası Kıbrıs”

“Sayın Bakanımızın teşvikleri ile Türkiye Bilişim Derneği ve KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumumuz arasında imzaladığımız işbirliği protokolü çerçevesinde çok değerli projeleri hayata geçiriyor ve önümüzdeki dönemde bunların üzerine yenilerini koymayı hedefliyoruz.” diyen Aydınlı, projeler arasında en önemlisinin Bakan Arıklı ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın destek verdiği “Ufuk 2033 Bilişim Adası Kıbrıs” vizyon projesi olduğunu kaydetti.

Aydınlı, KKTC’nin “bilişim ile kalkınma” hedefine verdiği katkıdan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, TBD Başkanı ve yönetim kuruluna ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen organizasyon ekibine teşekkür etti.