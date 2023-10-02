Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri Tepebaşı’nda ses ve ADSL hizmetleri aksayacak.
Konuyla ilgili açıklamada, Tepebaşı'nda yaşayan abonelerin gerekli tedbirleri alması önerildi.
Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri Tepebaşı’nda ses ve ADSL hizmetleri aksayacak.
Konuyla ilgili açıklamada, Tepebaşı'nda yaşayan abonelerin gerekli tedbirleri alması önerildi.
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