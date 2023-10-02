Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri Tepebaşı’nda ses ve ADSL hizmetleri aksayacak.

Amcaoğlu: Sanki ülkede petrol kuyusu var da biz çıkarıp vermiyoruz Amcaoğlu: Sanki ülkede petrol kuyusu var da biz çıkarıp vermiyoruz

Konuyla ilgili açıklamada, Tepebaşı'nda yaşayan abonelerin gerekli tedbirleri alması önerildi.