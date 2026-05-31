Gökyüzü meraklılarını bu gece nadir görülen bir gök olayı bekliyor. Bu ayın ikinci dolunayı olması nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılan dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak noktalardan birinde gerçekleşeceği için “Mikro Ay” özelliği de taşıyacak.

“Mavi Ay” terimi, Ay’ın renginin değişmesinden değil, aynı takvim ayı içinde ikinci kez dolunay yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu durum ortalama olarak her iki ila üç yılda bir gerçekleşiyor.

Bu yıl yaşanan takvim düzeni nedeniyle gökyüzünde 12 yerine 13 dolunay görülecek. İngiltere’de astronomi uzmanlarına göre Ay, resmi olarak pazar sabahı tam dolunay evresine ulaşsa da en iyi gözlem fırsatı pazar gecesi olacak.

YILIN EN KÜÇÜK VE EN UZAK DOLUNAYI

Bu geceki dolunay aynı zamanda bir “Mikro Ay” olacak. Mikro Ay, dolunayın Ay’ın Dünya etrafındaki eliptik yörüngesinde en uzak noktalarına yakın gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Bu nedenle Ay normal dolunaylara kıyasla biraz daha küçük ve daha sönük görünecek. Ancak uzmanlar, farkın çıplak gözle belirgin şekilde hissedilmesinin zor olduğunu belirtiyor.

Bu dolunay sırasında Ay’ın Dünya’dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta olacağı belirtiliyor.

SÜPER AY'IN TAM TERSİ

Mikro Ay, popüler olarak bilinen “Süper Ay”ın tam tersi olarak tanımlanıyor. Süper Aylar Dünya’ya daha yakın oldukları için daha büyük görünürken, Mikro Aylar daha küçük bir görüntü oluşturuyor.

Astronomi uzmanları, bu geceki dolunayın yılın en küçük, en uzak ve en sönük dolunayı olacağını ifade ediyor.

BİR SONRAKİ BULUŞMA 27 YIL SONRA

Mavi Aylar birkaç yılda bir görülse de Mavi Ay ile Mikro Ay'ın aynı anda gerçekleşmesi oldukça nadir kabul ediliyor.

Uzmanlara göre bir sonraki Mavi Ay 2028’de görülecek, bir sonraki Mikro Ay ise gelecek ay yaşanacak. Ancak hem Mavi Ay hem Mikro Ay'ın aynı anda yaşanacağı bir sonraki olay için 2053 yılına kadar beklemek gerekecek.

AY MAVİ GÖRÜNECEK Mİ?

Hayır. “Mavi Ay” ifadesi Ay’ın renginin değişeceği anlamına gelmiyor.

Ancak tarihte bazı istisnai olaylarda Ay gerçekten maviye yakın tonlarda görüldü. En bilinen örneklerden biri, 1883’teki Krakatoa Yanardağı patlamasının ardından atmosfere yayılan parçacıkların kırmızı ışığı filtrelemesi sonucu yaşandı.Bilim insanlarına göre bu gece görülecek dolunay ise yalnızca adıyla “mavi” olacak.