2671 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu, bu hafta sonu yaşanacak bir doğal afet de dahil olmak üzere gelecekle ilgili tüyler ürpertici kehanetlerde bulundu. TikTok'ta 'radianttimetraveller' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Eno Alaric isimli bir kişi, 800 bini aşkın takipçisiyle yaklaşan afetlerle ilişkin tahminlerini paylaşınca yeniden gündeme yerleşti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

17 Şubat tarihinde Amerika'da gerçekleşecek bir kasırgadan söz eden sözde zaman yolcusu, "Dikkat, evet ben gerçek bir zaman yolcusuyum, bunlar 2024'ün geri kalanında gerçekleşecek önemli olaylar. 1. Bölüm. 17 Şubat: İlk F6 kasırgası meydana geldi ve Teksas'ı vurdu. Neredeyse tüm şehri yok etti. Bu da onu insanlık tarihindeki en kötü kasırga yapıyor" ifadelerini kullandı.

Sözde zaman yolcusunun geri kalan kehanetlerinde ise, "28 Mart: Antik bir eser bulunur, dokunulduğunda sizi başka bir evrene gönderir. Buna 'Pandora'nın Kutusu' denir, evrenler çok benzer veya tamamen farklı olabilir, tıpkı insanların Dorito şeklinde olması gibi" sözleri yer aldı.

Alaric'in en korkunç kehaneti ise Nisan ayındaki büyük depremi anlattığı bölümünde kullandığı, "2 Nisan: San Andreas fayı üzerinde Big John adı verilen 9,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bundan kısa bir süre sonra, 750 ft yüksekliğindeki bir tsunami Kaliforniya kıyı şeridini vurdu; San Francisco da dahil olmak üzere birçok büyük şehir harabeye döndü." ifadeleri oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise sözde zaman yolcusunun kehanetlerine inanmadıklarını dile getirerek yorum bölümüne adeta akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Simpsonlar daha iyi kehanetlerde bulunuyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Piyango numaralarını rica edebilir miyim?" yorumunu ekledi.