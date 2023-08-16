-ÖZEL HABER

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğretmen sendikalarının eylemi ve grevi nedeniyle final sınavları yapılmadan, vize sınavlarındaki notlar baz alınarak karne verildi ve bin 300’ü aşkın öğrenci sınıfta bırakıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ek bütünleme kararı hakkında Gündem Kıbrıs’a konuşan Üst Kurul’da görevli UBP milletvekili Hasan Taçoy, “Teknik konularla ilgili bilgim olmadığını, sayın bakana söyledim. Benim zamanımda sınıf geçme genel ortalaması 5.00’dı. Yanımdaki arkadaşımla yarışırdım. Şimdi teknik olarak neyin ne olduğunu detaylı bilmiyorum. Elbette ki yüzlerce onca çocuğun ve ailelerinin mağdur olmasını asla istemem ama konuyla ilgili bakan da bize bilmememize rağmen bir telkinde bulunmadı. Sendika ile kendisi zaten çalışma yapmışlardı. Ben de Alişan Şan’da imzaladık. Konuyu bakanlar kuruluna taşıdılar. Hükümet kararı olarak bugün gündeme düştü. Tabi ki şuan Hasan Taçoy ve Alişan Şan bakan değildirler. Yaşanan sıkıntının vicdani sorumluluğunu kimse bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın. Teknik konularda bilgim olmadığını söylemiştim” açıklamasını yaptı.