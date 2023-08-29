Sosyal medyada örgütlenen veliler, başta okulların dayanıksızlığı olmak üzere, eğitim kitaplarındaki içerikler dolayısıyla sokağa dökülmeye hazırlanıyor.

Yeni eğitim yılının başlamasına çok az bir süre kala, çocuklarını okula yollamama kararı alan bir çok veli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun istifasını istemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanmaya hazırlanıyor.

3 Aylık yaz tatilinde okul binalarında hiç bir iyileştirme yapılmadığını, ders kitaplarında bilinç altını etkileyecek bir çok üçerik bulunduğunu savunan veliler, Bakan Nazım Çavuşoğlu'nun istifasını talep ediyor.

Perşembe günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanacak olan veliler, bu eylemin bir 'ilk kıvılcım' olduğunu belirtti.