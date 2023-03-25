3 yaşındaki Roma’nın acı ölümünün ardından bu kez de 2 yaşındaki bir çocuğun 6 metreden beton zemine düşerek yaralandığı haberi geldi…
Gönyeli’de, dün 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, bu kez de 2 yaşındaki Ahmet Efe Kuzucu isimli çocuk, evdeki sürme pencereyi açarak aşağıya uzandı, dengesini kaybedip 6 metre yüksekten beton zemine düştü.
Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Efe, tedavisinin ardından, çocuk servisinde müşahede altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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