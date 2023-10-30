Lefke'de, bugün 09.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında Çukurgalif ve Ecevit Caddesi'ne elektrik verilemeyecek.

Alsancak'ta 2 çocuk kayboldu Alsancak'ta 2 çocuk kayboldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.