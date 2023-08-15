 Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine yarın 09:30 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, personel ile biraraya geldi Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, personel ile biraraya geldi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin şebeked e yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı ifade edildi.