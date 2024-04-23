Ünlü Astrolog Öner Döşer son açıklamalarıyla gündem oldu. Sözcü Tv'nin YouTube kanalında yayınlanan Simge Fıstıkoğlu ile Gökyüzü Sohbetleri adlı programa konuk olan Öner Döşer deprem konusunda 8 Mayıs tarihine dikkat çekti. 24 Nisan'da akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunayın etkilerinden de bahseden Döşer, bu dönemde siber saldırılara da dikkat edilmesi konusunda uyardı.

ÖNEMLİ DOLUNAY GELİYOR

Önemli dolunaydan bahseden Öner Döşer, "Coğrafi haritalara baktığımız zaman bu hafta önemli bir donlay var. 24 Nisan'da akrep burcunda gerçekleşiyor. Türkiye akrep burcundan bizi çok ilgilendiriyor. Bunun hatlarına baktığımız zaman özellikle Avrupa bölgesinde, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa bölgesinde sismik aktivite artışı, içeride protestolar, iç gerginlikler riskinin çok olduğunu görüyoruz." dedi.

8 MAYIS TARİHİNE DİKKAT!

Dprem konusunda 8 Mayıs tarihinin altını çizen Döşer, "Bizim üzerimizden de geçen bir hat var. Özellikle bizim Marmara-Ege Bölgesi üzerinden biraz sismik aktivite artışı olabilir. Şimdiden 8 Mayıs civarına dikkat çekmek istiyorum. 8 Mayıs'ta önemli bir yeni ay var. Bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Deprem manasında.

Bu tabii büyük Marmara depremi falan gibi bir şey bir iddia değil ama bir özellikle deniz depremlerinin çok arttığı bir dönem biraz dikkat gerektiriyor. Jeodezik haritaya da baktığımız zaman bizim bulunduğumuz bölgeden Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir iz düşüm var. Ankara her şeyin merkezinde çünkü etrafımız ateş çemberi.

İran üzerinden geçen o bölgede siber saldırılar, nükleer tesislere yönelik saldırılar çünkü nükleer uranüsle çok alakalı. Bu çok çok daha baskın bir şekilde konuşulacak tehdit unsuru olacak ya da gerçekten o bölgede bunu göreceğiz. 24 Nisan ve takip eden iki hafta bu haritanın etkisi geçerli ve özellikle 25 Nisan'a bu manada tabii dikkat çekmek isterim." dedi.

SİNSİ SALDIRILAR SÖZ KONUSU

Dolunayda dikkat edilmesi gereken konulardan bahseden Döşer "Akrepteki Dolunay 4 derece akrepte olan plütona dik açıda olacağı için sağlık konusunda bugün size anlatacağım şeyler var. Genital bölgeyi özellikle kollamız gerekir. Bu gerçekten kritik kriz getiren bir dolunay. Sinsi saldırılar. Mesela diyeceğiz ki 'Aman hesaplarınızı iyi kollayın', 'Banka hesaplarınıza dikkat edin', bankalarla ilgili riskler gene devam edebilir. Özel iletişim hesaplarınızı, sosyal medya hesaplarınızı kollayın.

Bu arada Merkür gerilemesi bu hafta bitiyor 25 Nisan'da ama Merkür'ün direkte döndüğü gün 25 Nisan 'stationary' dediğimiz durağan genellikle problem yaratır. Dolayısıyla 25 Nisan'da bilgisayarlara, telefonlara bu anlamda özel dikkat. Çünkü tam da 24'ünde Dolunay 25'inde Merkür direkte dönüyor ve o gün ayın Jüpiter ve Uranüs hizalanması var. 24-25 Nisan'a dikkat. Merkür Dünyayla güneş arasından geçerken elektromanyetik alanda bozulmalar oluyor bu yüzden elektrikli aletlerle ilgili sıkıntılar zaten doğal olarak gerçekleşiyor.

Bu Dolunay 24'ünde gerçekleşen Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesine çok yakın 5 derece akrepte Türkiye'nin güneşi var 29 Ekim doğumluyuz ve 4 derece akrepte oluyor Dolayısıyla bu haritanın güneşinde bulunduğu 5. evi aracılar demek, diplomatlar demek, arabuluculuk demek yani Türkiye'nin astroloji haritası gereği arabuluculuk misyonu var.

Zaten Bulunduğumuz bölge itibariyle de stratejik konumuz itibariyle bu sıralar bu Dolunay civarı bizim diplomatlarımız Cumhurbaşkanını buna dahil edebiliriz işte ne bileyim Dışişleri Bakanı'nı özellikle dahil edebiliriz çünkü daha fazla arabulucu rolü oynama anlamında daha yoğun olacak. Bu sıralar çok yoğun olacak. Çok bıçak sırtı bir dönem. Çok iyi yönetilmesi gereken bir dönem." ifadelerine yer verdi.