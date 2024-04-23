Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve yetkili bir heyet yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, Tatar’ın da takibiyle muhteşem bir projenin bittiğini söyledi.

“YERLEŞKE BİTİNCE KKTC HALKI MECLİSLE ÇOK DAHA İÇ İÇE OLACAK”

Kıbrıs Türk halkının kendilerine ve devletlerine yakışan bir yönetim merkezine kavuştuğunu söyleyen Feyzioğlu, “Yerleşke bitince KKTC vatandaşları Cumhurbaşkanlığıyla ve Cumhuriyet Meclisi’yle çok daha iç içe olacaklar” dedi.

“YERLEŞKE KKTC’NİN DEMOKRASİSİNİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNUN EN BARİZ DELİLİDİR”

Yerleşke hakkında bilgi de veren Feyzioğlu, 470 bin metrekarelik bir millet bahçesi, Cumhuriyet Parkı ve hemen kıyısındaki yerleşkenin aslında KKTC’nin demokrasinin ne kadar güçlü olduğunun en bariz delili olduğunu ifade etti.