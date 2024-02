Suçluların teminata bağlanarak serbest bırakılması pratik haline geldi ülkede. Bu olayın suçları çoğaltma potansiyeli hiç mi aklınıza gelmiyor? Hadi gelmiyor diyelim, her gün aynı suçlar , farklı suçlular karşınıza geliyor onu da mı anlamakta zorluk çekiyorsunuz? Teminat, adli sürecin bir parçası olarak, kişinin mahkeme kararıyla serbest bırakılmasını sağlayan bir güvence türü olabilir . Ancak, bu uygulamanın suçlular için bir teşvik unsuru haline gelerek, suçların katlana katlana çoğalarak devam ettiğini de mi göremiyor musunuz?



*DARP EDİYORLAR , TEMİNATLA SERBEST…

*YOLSUZLUK YAPIYORLAR, TEMİNATLA SERBEST…

*TACİZ EDİYOR, TEMİNATLA SERBEST…

*KAZA YAPIP ÖLDÜRÜYOR, TEMİNATLA SERBEST…

*HIRSIZLIĞIN BİNİ BİN, TEMİNATLA SERBEST…

Bazıları kafasına göre kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Bazıları cebini doldurmak için çalıp çırpmaktan çekinmiyor. Daha başkaları canı istedi DARP ediyor hemde savunmasız YAŞLI , MUHTAÇ bir insanı. Bazıları taciz ve tecavüzden kendini alıkoyamıyor. Haneye tecavüz etmekten rahatsızlık duymuyorlar. Heryerde ruh hastaları türüyor. Uyuşturucu satışı ekmekten daha fazla. Yabancılar deseniz ooo her yerdeler. Kaçaklar civa gibi yayılıyor. VER TEMİNATI DA KORKMA…



İşte teminat ile serbestlik özgürlük ile sorumluluk arasındaki farkı anlamayan insanlar sayesinde suçlar işlenmeye devam ediyor. Toplumda oluşan güvensizlik de cabası. Bu sistemle serbest bırakılan suçluların bazıları, mahkeme kararını beklerken yeniden suç işleme eğiliminde oluyorlar.

Bu durum, toplum güvenliği açısından endişe yaratır ve hukuk sistemini sorgular. Tıpkı şu an benim ve bir çok insanın yaptığı gibi. Tabi ki her zaman , her yerde olduğu olmazsa olmayan denetimsizlik sayesinde, bu kişilerin takibi yeterince etkin yapılmadığından dolayı, suç oranlarının artmasına epey bir katkıda bulunuyor ne yazık ki.

Bu parasını ödeyip sözüm ona Teminatla serbest bırakılan suçluların, ele alınan suçun türü, suçlunun geçmişi ve risk faktörleri göz önüne alınarak mı veriyorsunuz bu serbestlikleri? Ayrıca, suçluları düzenli olarak kontrol ediyor musunuz? Oluşabilecek daha tehlikeli suçlar için, daha sıkı tedbirlerin uygulanması ve suçları önleyici bir sistem yaptırımlarınız var mı? Hiç sanmıyoruz hemde hiç. SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA.



Gözle görülür, el tutulur, emarelerin varlığı, kanıtlar, videolar, işlenen suçlar ayan beyan masaya yatırılıyor ve nasıl olur da bu suçlular PARASINI ödeyip çıkıyor. Avuç içi kadar ceza evinize sığdıramayacaksınız diye, halk bu kadar suçlu ile iç içe yaşamak zorunda mı? Onca ne olduğu belli olmayan kaçakları, ülkelerine göndermek yerine, halkın vergileri ile besliyorsunuz. Bu ülkenin en büyük külfeti sizlerken çok sayın hükümet sahipleri, bir o kadar da kabak bağlıyorsunuz.

Var olan, olabilecek her türlü suçun zeminini sizler hazırlıyorsunuz. İnsanları dövenlere , soyanlara, hayvanları öldürenlere, yolsuzluklara kapatın kulaklarınızı, görmemezlikten gelmeye devam edin. Zaten ülke böyle yönetiliyor. Önce sizlerin huzuru, sizlerin iktidar oyunları, sizlerin banka hesapları, sizlerin evlat, eş, dost ve yandaşlarınız. Sizler OLAY YERİ ADAMLARISINIZ. Sizler SON DAKİKALARIN VEKİLERİSİNİZ. Sizler KOLTUKLARIN EFENDİLERİSİNİZ.



YOKSA DÖVÜLEN YAŞLILARIMIZ…

GASP EDİLEN HAKLARIMIZ…

ZEHİRLENEN GENÇLERİMİZ…

ÖLDÜRÜLEN HAYVANLARIMIZ…

KALABALIKLAŞAN VE KAYBOLAN ÜLKE…

SİZLERİN HİÇ AMA HİÇ UMRUNDA BİLE DEĞİL…

KARAKUŞ