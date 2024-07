Ülkemizde ki nüfus yoğunluğu, suç oranlarının artmasında büyük rol oynayan bir etken haline gelmiştir. Bu kadar yabancı insanın geldiği ve şehirleşme ile birlikte yaşamın getirdiği stres, sosyal kontrol mekanizmalarının zayıflaması ve anonimlik, suç oranlarının artmasına sebep olmakla birlikte, artık her gün daha çok , güvensiz bir ülke haline gelmeye başladık. Hırsızlık, gasp ve vandalizm gibi suçların daha sık yaşandığını her geçen gün gözlemliyoruz.

Suç işlenmeyen gün yok artık. Her gün, her an birileri suç makinesi halinde etrafa terör estiriyor. Hiç bir yer güvenli değil artık. Mahkeme koridorları, gazete manşetleri , polis koridorları hep suçlular ile doldu taştı. Girdikçe yabancılaşan bir ülke olduk. Artık yol ortasında adam çevirip darp etmelere başladık. Hırsızlıklar her alanda , her yerde süratle artıyor. Uyuşturucun bağ bahçesi haline geldik. Heryerden madde fışkırıyor.

Yabancıların dolup taştığı ve artık sığamayacağımız bir ülke yolunda ilerliyoruz. Sosyal sigortalarda % 45 yabancı insan kaydı yapıldı. Şimdi var olanın üzerine , bu kadar insanın varlığı ile hangi hastane, hangi polis birimi, hangi eğitim sistemi , hangi yol, hangi konut sektörü yetebilecektir? Bu kadar kalabalıkla ve suç ile hangi sistem baş edebilecek? Suç ve suçluların artışı, artık toplumsal dokumuzu derinden etkilemeye başladı. Şiddet olayları, hırsızlık, madde bağımlılığı , dolandırıcılık , tacizler, cinayetler günlük yaşamımızı tehdit etmeye ve toplumsal huzurumuzu bozmaya başladı. Ayrıca, bu tür suçlar ekonomik kayıplarımıza ve psikolojik travmalara da yol açamaya da başladı.



Yediden yetmişe herkes huzursuz artık.Baştakilerin denetimsizliği sayesinde, huzursuz bir hayata mahkum edildik. Suç ve suçluların artışının ciddiyetinin ve yaygınlığının farkına varınız artık sayın yetkiler. Suçla mücadelede başarılı olabilmek için kapsamlı ve çok yönlü stratejilere ihtiyaç vardır ve bunu bir an önce yapmalısınız. Ekonomik kalkınma, eğitim, adalet sistemi güçlendirme, toplumsal değerlerin yeniden vurgulanması ve önleyici önlemlerin hayata geçirilmesi için daha çok geç kalınmadan yapılması ve tabi ki bu sorunların çözümü için, uzun vadeli ve sürdürülebilir çabalar gerekmektedir.

Hükümetin suçları önleme konusundaki sorumluluğu büyüktür. Polis teşkilatlarının daha büyütülmesi, etkin çalışması, adil yargı süreçleri ve suçluların rehabilite edilmesi gibi adımlar önemlidir ve bir an önce yapılmalıdır. Güvenli bir ülkeyi , güvensiz hale getirenler artık başımızda olduklarını hissedilmeleri gerektiriyor.

DENETİM, NÜFUS SAYIMI VE EN ÖNEMLİSİ HUZURU SAĞLAMAK SİZLERİN GÖREVİ…

HATIRLATMAK GİBİ OLMASIN…

KARAKUŞ