Kurban Bayramı’nın son günü olmasına rağmen, arifenin idari tatil verilmesi ve bayramın pazar günüyle birleşmesi nedeniyle 6 güne çıkan tatilin ise son günü yarın.

Vatandaşlar bayram ziyaretlerini büyük ölçüde tamamlarken, bugün ve yarını dinlenmeye ve deniz kenarında serinlemeye ayıracak.

Bu arada Polis Basın Subaylığı sosyal medya hesabından yayımladığı bildiriyle vatandaşları havaların sıcak seyrettiği bu günlerde yangınlara karşı tedbirli olmaları için uyardı.

Polis ayrıca vatandaşlara “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması” çağrısını yineledi.

Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, Havanın bugün az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Belediyeler de bayram için önlemlerini aldı ve hizmetlerini sürdürüyor.

6 günlük tatil, 3 Temmuz Pazartesi iş başı yapılmasıyla sona erecek.