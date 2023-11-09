Meteoroloji Dairesi’nin 9 - 15 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Bugün doğu kesimlerde yer yer sağanak, yarın da yer yer hafif sağanak beklentisi var. Hafta sonu için yağış yok ama hafta başından itibaren yer yer yine yağış görülecek.

Salı gün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında olacak. 14 Kasım’dan sonra sıcaklığın 4-5 derecelik düşüşle 22-25 dolaylarına inmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.