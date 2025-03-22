Türk müziğinin usta isimlerinden Bülent Ersoy, önceki gece saat 01.00'de kapalı olan bir et restoranı açtırarak arkadaşıyla yemek yedi. Ersoy, muhabirlerle sohbet ederken, yemek öncesinde bir mücevher mağazasını kapattırarak alışveriş yaptığını söyledi. Ersoy, “Mağazayı kapattım, sonra da burayı açtırdım. Rahat rahat alışverişimi yaptım, biraz hafifledim. Bir kolye aldım ki Türkiye’de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen!” diye konuştu.

Benimkiler hep fakirdi

Görkemli takılarıyla dikkat çeken sanatçı, saati sorulunca “Bana kimse bir şey almadığı için yılbaşında kendime hediye aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir, zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi” dedi. Sanatçı, kıyafet konusunda marka takıntısı olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim.”

Bunlar kürdan gibi

2020 yılında vefat eden yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’la geçmişte çıktığı yemeklerle gündem olan Bülent Ersoy, “Beraber kilolarca et yediğiniz haberleriyle gündeme gelirdiniz, şimdi o rekoru kırabilir misiniz?” sorusu karşısında duygulandı: “Yok yok. Nur yok. Bunlar kürdan gibi, bir şey yemiyorlar ki! Nur’la oturup keyif yapar, doyasıya yerdik. Ama ben şimdi pek yiyemiyorum da, tiroit rahatsızlığım var.”