Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Serhatköy’de oyun parkı içerisinde aynı yerde sakin zanlının kız arkadaşı ile aralarında dua etmediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonucunda her iki eli ile kız arkadaşını omuzlarından tutup kaldırıp yere vurmak suretiyle sağ ayak bileğinin ters dönüp ayak bileğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, 23 Mayıs 2025 tarihinde olay polisin bilgisine geldiğini ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu bildiren polis mahkemeden bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.