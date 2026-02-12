Gönyeli’de aşırı derecede alkolün etkisi altında çevreye rahatsızlık veren M.Ü.C., 3 gün tutuklu kaldıktan sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak cezası belirlendi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç’in huzurunda görüşülen davada sanık, “Sarhoşluk” ve “Rahatsızlık verme” suçlarından yargılandı. Mahkeme, sanığın 150 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına ve 3 yıl süreyle sulh ve sükûneti korumasına emir verdi.

Kararda aktarılan olgulara göre, sanığın 8 Şubat 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında 303 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak “Buraları yakarım” şeklinde sözler sarf ettiği ve bu şekilde çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.

Şikâyet üzerine tutuklanan sanığın, 9 Şubat’ta mahkemeye çıkarıldığı ve soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk emri alındığı kaydedildi. Ülkede turist olarak bulunduğu belirtilen sanığın, aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiği ifade edildi.