“KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklanan İ.R., M.H. ve M.K., Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Kenan Mulla, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa’da Göç İdaresi Merkezi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde, İ.R.’nin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 41 gündür, M.H.’nin ise 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 74 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı M.K.’nin ise 11 Şubat’ta Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek parasının olmadığını ve ülkesi Pakistan’a dönmek istediğini beyan ettiğini aktardı. Yapılan muhaceret kontrolünde M.K.’nin 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren 243 gündür ülkede kaçak olarak kaldığının belirlendiği açıklandı.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli yazışmaların yapılacağını belirtti ve soruşturma kapsamında zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.