KOÇ

Bugün ki gündeminizi aileniz ya da partnerinizle planladığınız bir seyahat meşgul edebilir. Çevrenizdekilerle aranızdaki bağları kuvvetlendirmek için mükemmel bir fırsat.

BOĞA

Bugün çok daha uyumlu ve olumlu bir gün geçirmeniz olası. En azından yaşayacaklarınıza daha gülümseyerek yaklaşmanız söz konusu olabilir.

İKİZLER

Hoşlandığınız kişi ile daha çok vakit geçirme imkanı elde edebilir, hatta bazı sırlarını öğrenebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün yoğun saatlerde araç kullanmaktan kaçının derim. Dikkatinizde sorun olabilir. Temkinli olmayan seyahatlerden de uzak durmalısınız.

ASLAN

Heyecanınızı dışa vurmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmadan önce etraflıca düşünmeniz sizin yararınıza olacaktır.

BAŞAK

Bugün kendinizi daha mücadeleci, daha işlerin peşinde gidecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Şevkinizi hiçbir şeyin kırmasına müsaade etmeyin.

TERAZİ

Sorumluluk bilincinizin daha yoğun olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Tutucu ve agresif tavırlardan kaçınmalısınız.

AKREP

Önemli gayrimenkul veya şirket yatırımlarınızın ertelenmesini bugün gökyüzü tavsiye ediyor diyebilirim. O nedenle para konusuna girmeyin.

YAY

Arkadaşlarınızla bir aktivite planlayabilirsiniz. Kendinizi çok daha enerjik hissedeceğiniz bir gün olabilir.

OĞLAK

Kelimenin tam anlamıyla koşturup iş halledeceğiniz bir gün gibi duruyor bugün. Bugün güne pozitif başlamak için iyi bir gün.

KOVA

Ailenize ilişkin sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Ağırbaşlı olmak ve mantıkla hareket etmek işinizi daha kolaylaştıracaktır.

BALIK

Bugün kendinizi sıkıcı hissedebilirsiniz ve sağlığınız çok da sevimli olmayabilir. Ayrıca endişe ve ajitasyon yaşayabilirsiniz. Oturun, dinlenin biraz.