Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bütçe görüşmeleri, Komite Başkanı, UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.20’de başladı.

Komite’de bugün ilk olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın 23 milyar 231 milyon 841 bin TL olarak öngörülen bütçesi görüşülecek.

Komitede daha sonra, 91 milyon 116 bin TL olarak öngörülen Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), 2 milyar 405 milyon 878 bin TL olarak öngörülen Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve 8 milyar 674 milyon 946 TL olarak öngörülen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) bütçeleri ele alınacak.