Avın ilk gününde genelde yaşanan yaralanma olayları bu kez yaşanmadı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, polise yansıyan bir yaralanma olayı yok. Polis'in açıklaması şöyle: "Avcıların, 13 gün avlanılabilecek büyük av mevsiminin ilk gününde herhangi bir yaralanma vakası yaşanmazken, Polis tarafından ülke genelinde yapılan avcı kontrolleri sonucu,

- Ergazi'de bir avcının 14 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandığı,

- Ötüken'de bir avcının meskun mahale 250 metreden daha az mesafede kanunsuz olarak avlandığı ve

- Boğaztepe - Yarköy arasında 13 numaralı av bölgesi içerisinde ise bir avcının, beraberinde en fazla üç köpekle avlanması gerekirken, beraberindeki altı köpekle kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir. Kanunsuz avlandıkları tespit edilen avcılara idari para cezası kesilmiştir."