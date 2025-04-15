İspanya'da okullarda öğrenci yemeklerine şeker, tuz ve kızartma kısıtlaması getiriliyor İspanya'da okullarda öğrenci yemeklerine şeker, tuz ve kızartma kısıtlaması getiriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Nisan 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "46908" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Halil Bilener tarafından satılan bilete çıktı.

19 Mayıs’ta Özel Çekiliş
19 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek özel çekilişin bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.