Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Nisan 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "46908" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Halil Bilener tarafından satılan bilete çıktı.

19 Mayıs’ta Özel Çekiliş

19 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek özel çekilişin bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.