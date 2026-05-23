Nissan, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin (SAMR) gaz pedalı tertibatındaki tasarım hatasının güvenlik riski oluşturabileceğini belirtmesinin ardından Çin'de yaklaşık 70 bin adet N7 ve N6 model aracını geri çağırdı.

Geri çağırma bildirimine göre , Dongfeng Motor, 25 Mayıs 2026'dan itibaren 49 bin 465 adet Nissan N7 elektrikli sedan ve 18 bin 800 adet Nissan N6 plug-in hibrit SUV'u geri çağıracak.

Geri çağırma bildiriminde, uzun süreli kullanımın gaz pedalı tertibatının içinde aşınmaya neden olabileceği, bunun da pedal bileşenleri arasında etkileşime yol açarak pedalın geri dönüş mekanizmasını etkileyebileceği belirtiliyor. Dongfeng Motor, etkilenen araçlardaki gaz pedalı tertibatını ücretsiz olarak değiştirecek; ayrıca geri çağrılan N6 araçlara revize edilmiş bir fren pedalı tertibatı da gönderilecek.

GAZ PEDALI SORUNU

SAMR, etkilenen araçlarda zamanla tasarım kaynaklı bir sorun nedeniyle gaz pedalı tertibatında aşınma meydana gelebileceğini belirtti. Dosyada, pedalın dönen bileşenleri ile çıkıntılı destek yapısı arasındaki etkileşimin, anormal pedal geri dönüş davranışına yol açarak potansiyel bir güvenlik tehlikesi oluşturabileceği ifade edildi.

Denetleyici kurum, konuyla bağlantılı olarak bildirilen herhangi bir kaza veya yaralanma vakasını açıklamadı.