Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk" dizisini yayınlamama kararı ve bu kararın arkasında ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı olduğu iddiası, Türkiye'de çığ gibi büyüyen tepkilere neden oldu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da tepki gösteren önemli isimler arasında yer aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Feyzioğlu, Disney Plus üyeliğini iptal ettirdiğini açıkladı.

Feyzioğlu, “Atatürk, Türk milletinin milli değeridir. Atatürk dizisini müfteri Ermeni diasporasının yalanlarıyla yayından kaldıran Disney Plus üyeliği bu andan sonra züldür” ifadelerini kullandı.