

İSTEYEN MALINI SATABİLİR



TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rumlar mülklerini KKTC yönetimi altında kullansınlar” çağrısında bulundu. Çavuşoğlu şunları söyledi: “Kapalı Maraş'ı açarken 'Burada Türklerin, Rumların, 3'üncü ülke vatandaşlarının, vakıfların, Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi'nin malı mülkü var' dedik. Burada hangi mal kime ait diye envanter çalışması da yapıldı. Gelsinler, kendi mülklerini KKTC yönetimi altında kullansınlar. Ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile 'İsteyen malını satabilir' dedik.



SİYASİ AÇIDAN KÂRIMIZA



Şu çok net: Rum vatandaşları bu mallarım kullanmak istiyor. Ama Rum yönetimi bunu engellemeye çalışıyor. Bunu gören Rum vatandaşları da mülklerini satma kararı aldı. Aslında biz KKTC ve kendi vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz. 'Satmak isteyen olursa bunu almanızda fayda var' diyoruz. Bu malların Türklerin eline geçmesi son derece önemli bir adım. Bu siyasi olarak da kârımıza bir durum. Bu, politikamızı Rum yönetimi ve Avrupa Birliği eleştirse de Rum halkının desteklediğini gösteriyor.'