GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER



Çadırda başlayan eğitimi eleştiren Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Ormana gidip ağacın altına koyduğunuzda çadır çok güzel şeydir. Ama eğitim verilmek için kurulan bu çadırların kokusu korkunçtur. Bizim depo amacıyla kullanmak için çadırlarımız oldu. Güneş üzerine vuruğunda öyle bir koku çıkar ki içinde durmanın imkânı yoktur. Çocuklarımız eğitimsiz kalmasın diye kurdular ama bugünde yağmur yağdı. Bu çadırlar askerler için hazırlanmış çadırlardır. Bu işin özelinde hazırlanmış çadırlar alınması gerekiyordu” dedi.

Manavoğlu, “Yapılması gereken tek şey vardı. Uygun üniversite, dershane, belediyelerin sosyal tesisleri gibi alanlar kullanılabilirdi. Öğrenciler diğer okullara dağıtılabilirdi. En azından kurgu verimli bir hale getirebilirdi. Bunlar yapılana kadar da online eğitim yapılabilirdi. Pandemi de online eğitim yapılmadı mı?” diye sordu.

Manavoğlu, “Bu çocuklar başlarına ne geldiğini anlamadı. Şuan herkes bunu konuşuyor. Çocuklar kapkaranlık bir çadırın içinde eğitim görüyor. Oyun mu oynuyorsunuz? Oyun oynamayı bırakıp aklıselim bir plan yapılması gerekiyordu. Herkesin online eğitim yapacak alt yapısı var. Bu çadırlara yapılacak masrafın çok daha az ile insanlar evlerinde online eğitim yapabilirdi” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, “Ortaya akıl konduğu takdirde basit bir şekilde sistem yürütülebilirdi. Bir bina en az 1 senede yapılır. Bir seneden daha kısa sürede yapmaya kalktığınızda yıkılır. Binanın sağlıklı olarak oraya çıkması için acele etmeyeceksiniz. O yüzden kimse fantezi yapmasın bizim çözüm bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.