Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), KKTC’de eğitim görecek yabancı uyruklu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine Türkçe muafiyet sınavı düzenleyecek.

DAÜ’den yapılan açıklamada, Eğitim Fakültesi ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun iş birliğinde düzenlenecek sınavın 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Sınava kayıt için son günün bugün olduğu hatırlatılan açıklamada, başvurulan çevrim içi olarak “https://sem.emu.edu.tr” internet adresinden yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, KKTC’de ilkokul, orta ve lise eğitimlerini tamamlamak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin okul kayıtlarını yaptırabilmeleri için Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahip olması gerektiği kaydedilerek, bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında geçerli Türkçe muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilere sınav sonucuna göre başarı belgesi verileceği belirtildi.

- DAÜ-SEM Türkçe Kurslar Düzenliyor

Öte yandan, açıklamada, Türkçe Muafiyet Sınavı’na hazırlanmak isteyen veya Türkçe dil bilgisi becerisini geliştirmek isteyen yabancı uyruklu ilköğretim veya ortaöğretim öğrencilerİ için Türkçe kurslar düzenlendiği ifade edildi.

Kurs öncesinde yapılacak olan “Seviye Tespit Sınavı” ile kursa kayıt yaptıranların doğru seviyede eğitim almalarına olanak sağlandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kurslara kayıt veya muafiyet sınavı ile ilgili detaylı bilgiye 0392 630 2471 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.