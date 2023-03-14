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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

HP Genel Başkanı Kudret Özersay çadırda eğitimi eleştirerek, “Çadır meselesiyle ilgili birinci güne dönmek lazım. Siz bu okulların güvenli olmadığı saptamasını yaptınız. Başınızı kaldırıp sadece bir baksaydınız. Akıl akıldan üstündür. Kamuoyunda alternatif seçenekler konuşuldu. Sayın bakanın dün mecliste yaptığı konuşma demagojidir. Neden çadırın tercih edildiği de izah edilmedi. Bu ülkenin gerçeği çadır değildir. Bu ülkenin gerçeği sizin beceriksiz yönetici olduğunuz gerçeğidir. Yerle bir ettiniz güveni. Denetlemeyle ilgili elinizde kapasite yok. Baya gösterişli fotoğraflar çektiniz. 3-4 toplantı yaptık diye övündünüz. Ancak Mimar Mühendisler odasının yasa yapmak için fikrini almadın ve onların güvenini kaybettin, halkın güvenini kaybettin, hala daha orada neden oturuyorsun? “ diye sordu. Konuşmasının devamında Özersay, “Çocukların çadırlara muhtaç edilmesi başlı başına bir ayıptır” dedi.