Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı (KTİMB) Cafer Gürcafer, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak, ‘Derinya’ya TOKİ ile Sosyal Konut Projesi’ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“PROJE BAYBARS DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI”

TOKİ’nin tam olarak nereye yapılacağını tam anlamıyla öğrenmediklerini belirten Gürcafer, bu projenin aslen Ayşegül Baybars’ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde ortaya çıktığını ifade etti.

“Bizim yerli mühendisleirmiz tarafından hazırlanmıştır” diyen Gürcafer, bu projenin lansmanın da Baybars döneminde yapıldığına değindi.

Projenin bu proje olduğuna ve telaffuz edilenin de aynı proje olduğunu dile getiren Gürcafer, “Başbakan Üstel, o projenin hayata geçmesi için kaynak istedi ve onaylandıktan sonra müjdesini verdi” dedi.

Gürcafer, bu projenin modellemesinin ve sürdürebilir dizaynının ne olacağını da sorguladı.

Sosyal konutları bekleyen insanlara bir düzenlemeden ve sistemden bahsedilmesi gerektiğini kaydeden Gürcafer, “İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile Sosyal Konut Birimi ile daha sıkı çalışma kararı aldık” dedi.

“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPILMALI”

Gürcafer, geçmişten günümüze çok kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini, sistem kurulması gerektiğini ve projeye kaynak ayrılması gerektiğini dile getirdi.

“Endişe ve kaygı ile yapılan açıklamlar kamuoyunu yanlış bilgilendirir” diyen Gürcafer, Mağusa bölgesindeki araziden örnek vererek toplam kullanım hakkının değişmeyeceğini belirtti.

Bu projeyi Türkiye’de ki seçime yatırım gibi gördüğünü ifade eden Gürcafer, sosyal konuta ihtiyaç olduğunu ve bu yüzden iyi ki projenin masaya yatırıldığını ifade etti.

“İnsanlar artık ev sahibi olamıyordu” diyen Gürcafer, ekonomik sıkıntılara ve son yıllarda yaşanan döviz artışına işaret etti.

“KONUTLARIN KİMLERE VERİLECEĞİ BELİRLENMELİ”

Gürcafer, “Bu konutların kimlere verileceği belirlenmeli, çok şeffaf şekilde ülke ekonomisi kötüye gitmeyecek, insanların ihtiyaçları karşılanacak” dedi.

Bununla ilgili bir komisyon oluşturulması gerektiğine değinen Gürcafer, konutların nerelere yapılacağının tam anlamı ile belirlenmesi gerektiğini ve kırsalda yerleşimi teşvik edecek konutlar yapılması gerektiğini söyledi.

“FAİZ FARKI FONUNU ÖN GÖRÜYORUZ”

Gürcafer, bu konutlar için uygun finansman bulmak ve onu bulmak için faiz farkı fonunu ön gördüklerini kaydetti.

“Böyle kapsamlı bir düşünceye TOKİ destek verecekse seve seve kabul ederiz” diyen Gürcafer, bunu geri ödemek karşılığı ile olması gerektiğini artık hibe ile bir yere varılmayacağını dile getirdi.

“HİBE İLE OLMAZ, KENDİ KAYNAKLARIMIZI YARATMAMIZ LAZIM”

KKTC’de sürekli Türkiye’den gelen kaynaklarla bir ‘taşıma su ile değirmen döndürme’ durumu oolduğunu vurgulayan Gürcafer, “Bizim kendi kaynaklarımızı yaratmamız lazım” dedi.

Gürcafer, 2013-2014 yılından sonra hem yabancı sermayenin bakış açısının farklılaştığından, hemde içeride farklı bir ekonomi anlayışı oluştuğundan bahsetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası