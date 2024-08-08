Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ın konut sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, ülke için “bölgenin Miami’si” benzetmesini yaptı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Gürcafer, "KKTC’de konut yatırımının kazançlı olduğunu belirtirken, bu yatırımın ortalama 5-7 yıl içinde amorti edildiğine de dikkat çekmektedir. Ayrıca, ada genelinde gayrimenkul değerlerinin sürekli arttığını da eklemiştir" diye konuştu.

“YABANCILAR İÇİN YATIRIM FIRSATLARI”

Gürcafer, yabancı yatırımcıların KKTC’de konut edinirken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgi verirken, Türkiye pazarının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Cafer Gürcafer ayrıca, Türkiye ile ilişkilerinin “kazan kazan modeline” dayandığını belirterek, KKTC ekonomisinin güçlenmesi ve Türk yatırımcıların ada üzerindeki ilgisinin artmasını istediklerini ifade etti.